Les premiers plans d’Arsenal pour le prochain mercato estival

Près de 300 M€ dépensés pour s’offrir une vraie profondeur de banc et la possibilité de jouer chaque compétition à fond. C’est une réussite puisqu’Arsenal est aujourd’hui qualifié dans toutes les compétitions, avec une finale de League Cup à jouer contre Manchester City, un quart de finale de FA Cup à disputer contre Southampton, une huitième de finale de Ligue des Champions contre Leverkusen et bien sûr la première place de Premier League. La saison des Gunners est jusqu’à présent sensationnelle et le mercato estival en est l’une des explications.

Pour autant, il va aussi peser sur les finances du club londonien, et du très strict fair-play financier local (le PSR). Et selon le journal The Chronicle, cela se ressent déjà sur les premières pistes explorées en vue du mercato estival, avec en exemple flagrant le cas Sandro Tonali. Lors de la dernière journée du dernier mercato hivernal, une étrange rumeur au sujet d’une offensive d’Arsenal pour le milieu italien de Newcastle avait paru. Une situation apparemment orchestrée par l’agent du joueur, qui prépare le terrain en vue d’un transfert cet été.

Deux joueurs poussés vers la sortie ?

Mais comme l’évoque The Chronicle, Arsenal ne fera pas partie des prétendants pour Tonali. Parce qu’il coûtera cher, et parce que les Gunners n’auraient prévu qu’une enveloppe de 60 M€ pour cet été ! Histoire notamment de rester dans les clous du Profit and Sustability Rules (PSR). La fin de saison sera aussi déterminante dans l’orientation prise sur le mercato estival.

Gagner des titres majeurs comme la Premier League ou la Ligue des Champions aurait un impact, au sein même de l’effectif. D’ailleurs, deux joueurs sont annoncés comme de partants potentiels à l’issue de la saison, pour gonfler un peu le budget transfert. Il s’agit de Martin Odegaard et Gabriel Martinelli, deux joueurs phares de l’ère Arteta mais qui ont perdu du temps de jeu cette saison face à une concurrence plus relevée.