Menu Rechercher
Commenter 11
Eliminatoires CM - Europe

Azerbaïdjan - France : les compositions officielles

Par Mikael Mazaleyrat
1 min.
ekitike @Maxppp
Azerbaïdjan France

L’équipe de France est en Azerbaïdjan pour son dernier match de qualification à la Coupe du monde 2026. Déjà assurés d’être présents au prochain Mondial, les Bleus abordent cette rencontre sans pression, mais avec l’ambition de terminer cette année 2025 par un succès. En face, les Azerbaïdjanais n’ont plus rien à jouer, ils sont hors course pour le Mondial, c’est en revanche une occasion en or de s’offrir un succès de prestige. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Didier Deschamps décide de faire tourner son effectif. Première sélection pour Lucas Chevalier, Gusto et Théo Hernandez latéraux, Konaté et Lucas Hernandez forment la charnière. Zaïre-Emery est avec Thuram dans le cœur du jeu, Akliouche et Nkunku sur les ailes. Enfin en attaque, on retrouve un duo inédit avec Mateta et Ekitiké. Les locaux démarrent en 3-4-3 avec un trio Dadashov, Aliyev et Nuriyev en attaque.

Les compositions

Azerbaïdjan : Mahammadaliyev - Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk - Q.Aliyev, Khaybulaev, Mahmudov, Dashdamirov - Nuriyev, Dadashov, K.Aliyev

France : Chevalier - Gusto, Konaté, L.Hernandez, T.Hernandez - Akliouche, K.Thuram, Zaïre-Emery, Nkunku - Mateta, Ekitiké

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Azerbaïdjan
France

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Azerbaïdjan Flag Azerbaïdjan
France Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier