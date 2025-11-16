Azerbaïdjan - France : les compositions officielles

L’équipe de France est en Azerbaïdjan pour son dernier match de qualification à la Coupe du monde 2026. Déjà assurés d’être présents au prochain Mondial, les Bleus abordent cette rencontre sans pression, mais avec l’ambition de terminer cette année 2025 par un succès. En face, les Azerbaïdjanais n’ont plus rien à jouer, ils sont hors course pour le Mondial, c’est en revanche une occasion en or de s’offrir un succès de prestige. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Pour cette affiche, Didier Deschamps décide de faire tourner son effectif. Première sélection pour Lucas Chevalier, Gusto et Théo Hernandez latéraux, Konaté et Lucas Hernandez forment la charnière. Zaïre-Emery est avec Thuram dans le cœur du jeu, Akliouche et Nkunku sur les ailes. Enfin en attaque, on retrouve un duo inédit avec Mateta et Ekitiké. Les locaux démarrent en 3-4-3 avec un trio Dadashov, Aliyev et Nuriyev en attaque.

Les compositions

Azerbaïdjan : Mahammadaliyev - Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk - Q.Aliyev, Khaybulaev, Mahmudov, Dashdamirov - Nuriyev, Dadashov, K.Aliyev

France : Chevalier - Gusto, Konaté, L.Hernandez, T.Hernandez - Akliouche, K.Thuram, Zaïre-Emery, Nkunku - Mateta, Ekitiké