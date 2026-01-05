MU : les statistiques catastrophiques de l’ère Amorim

C’est donc officiel. Après seulement 14 mois passés à la tête de Manchester United, Ruben Amorim vient de se faire officiellement virer. « Ruben Amorim quitte son poste d’entraîneur principal de Manchester United. Alors que Manchester United occupe la sixième place de la Premier League, la direction du club a pris la décision, à contrecœur, qu’il était temps d’opérer un changement. Cette décision offrira à l’équipe les meilleures chances de terminer le championnat le plus haut possible. Le club tient à remercier Ruben pour sa contribution et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. »

La suite après cette publicité

Pour le remplacer temporairement, les Red Devils ont choisi d’introniser Darren Fletcher. Une chose est sûre, Amorim ne laissera pas un souvenir impérissable aux amoureux de Manchester United. En 14 mois, le Portugais a dirigé 63 matches pour un bilan catastrophique pour un club d’un tel standing. À savoir 23 défaites, 15 matches nuls et seulement 25 victoires, soit le pire taux de succès (38,1%) de tous les entraîneurs de Manchester United depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson, à l’exception des 37,9 % de Ralf Rangnick en tant qu’entraîneur intérimaire. Sous l’ère Amorim, les Red Devils ont marqué 112 buts et en ont encaissé 114. Enfin, Opta indique qu’Amorim a utilisé 25 paires de défenseurs centraux différentes durant son passage en Premier League, soit huit de plus que n’importe quelle autre équipe sur cette période.