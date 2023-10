Rennes-PSG : Kylian Mbappé ne veut pas parler du système tactique

En voilà une image bien rare, le star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’est arrêté au micro de Prime Vidéo à la mi-temps de la rencontre contre le Stade Rennais, alors que les Parisiens mènent 0-2 : «C’est que la mi-temps, on gagne 2-0, c’est très bien il faut gagner le match. Je ne suis pas coach, on est sur le terrain, c’est le plus important. On gagne 2-0 et on va tout faire pour gagner ce match», a déclaré l’attaquant parisien.

Pour rappel, le système de l’entraîneur espagnol, Luis Enrique est pointé du doigt depuis plusieurs jours, en raison du manque d’efficacité du 4-2-4 très offensif aligné par le natif de Gijon contre Newcastle en Ligue des Champions (4-1). Un sujet tabou qui a laissé un goût amer à Luis Enrique devant les journalistes en conférence de presse samedi. Contre Rennes ce dimanche soir, l’Espagnol est repassé en 4-3-3.