L’OL mène 1-0 à la reprise

49' : Himbert est averti pour une grosse faute sur un joueur adverse.

47' : La frappe de Morton depuis l’extérieur de la surface est déviée, Lamonge s’empare facilement du ballon.

46' : C’est reparti dans ce match de préparation !

MT | La composition lyonnaise pour la seconde période

Bengui - Maitland-Niles, Mata ©, Otobo, Abner - Mangala, Morton - Boudache, Nartey, Molebe - Himbert

MT : Une première période qui a vu l’OL bien rentrer dans son match et ouvrir le score rapidement, puis on a senti les jambes s’alourdir jusqu’à la pause. L’OL alignera un autre onze durant la seconde période !

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MT | C’est la pause au stade Gérard Houllier !

⏸ C'est la pause au GOLTC où nos Gones mènent d'un but après 45 minutes de jeu ! 🔴🔵



⏳ Rendez-vous dans un quart d'heure pour la seconde période, à suivre en direct et en exclusivité sur #OLPLAY 👉https://t.co/l0oJWKFgGT



1-0 #OLMacon71 pic.twitter.com/FQFDw2CX7P — Olympique Lyonnais (@OL) July 8, 2026

45+2' : L’ouverture de Kamara termine directement dans les gants du portier adverse.

45' : Duranville tire depuis l’extérieur de la surface, Lamonge peut capter facilement.

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43' : Mâcon enchaîne les passes et pénètre dans le camp adverse. Cela termine par un centre, capté par Descamps.

41' | Gomes Rodriguez se loupe complètement !

Alors qu’il part seul au but, le jeune Lyonnais veut crocheter le gardien et manque complètement son geste. Il s’écroule et rend le ballon au portier.

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40' : Les joueurs de l’OL peinent à finir cette première mi-temps. La préparation bat son plein !

39' : Ouédraogo tente sa chance de l’extérieur de la surface. C’est Tolisso qui contre malencontreusement ce ballon.

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38' : Gomes Rodriguez fait la différence sur le côté droit de la surface adverse. Sa frappe est trop croisée et fuit le cadre.

37' : Le rythme est beaucoup plus bas qu’au début de rencontre.

36' : La défense lyonnaise repousse un coup franc dangereux tiré par Boivin.

34' | Tessmann tente sa chance du pied gauche

Bien placé devant la surface, l’Américain frappe de son mauvais pied. Le ballon ne passe pas loin du poteau gauche de Lamonge.

32' : Kango déborde sur le côté droit de la surface avant de centrer. Le portier mâconnais capte facilement le ballon.

31' : Grosse faute d’Errachidi sur Bidstrup, le joueur de Mâcon est en retard sur son intervention.

30' : Bidstrup commet une faute au milieu de terrain.

29' : Le match reprend.

25' : Comme pour la Coupe du monde, c’est l’heure de la pause fraîcheur dans ce match.

24' : Ouédraogo élimine son adversaire le long de la ligne des six-mètres avant de s’écrouler. Faute pour l’OL et carton pour Cherradi.

23' : Kango commet une faute non loin du poteau de corner, bon coup franc pour Mâcon.

21' : Adil Hamdani est très en jambes dans ce début de match et touche beaucoup de ballons.

19' : L’OL a mis le pied sur le ballon et fait tourner devant la surface adverse.

17' | Gomes Rodriguez manque son duel !

Bien lancé dans la surface par Hamdani, l’attaquant ne parvient pas à bien pousser le ballon du bout du pied pour tromper Lamonge.

16' : Mâcon est mieux depuis quelques minutes et commence à entrer dans le camp adverse.

14' : Première incursion Mâconnaise, la frappe de Saband est captée facilement par Descamps.

12' : Gros retour de Kluivert sur un attaquant adverse, qui aurait pu bénéficier d’une faute.

11' : Après un débordement de Tolisso, Tessmann contrôle dans la surface avant de s’écrouler suite à la bonne défense Mâconnaise.

9' : Tolisso joue très haut dans ce début de match, à l’image du poste qu’il pouvait occuper la saison dernière.

6'| Ouverture du score (1-0) !

Hamdani est trouvé dans la surface par Tolisso, crochète un défenseur avant de finir en finesse face au gardien. Ça fait 1-0 pour l’OL.

6' 𝗔𝗗𝗜𝗟 🔥



Adil Hamdani dribble dans la surface pour surprendre la défense puis glisse le ballon sous le gardien pour ouvrir la marque ! ⚡



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4' : L’OL travaille son pressing et cherche à récupérer le ballon dans le camp adverse.

2' | Première frappe

Gomes Rodriguez se met en position de frappe, mais sa tentative est trop écrasée.

1' | C’est parti !

C’est parti pour le premier match de préparation pour l’OL et l’UF Mâcon !

10h30 | Coup d’envoi imminent

Les deux équipes sont sur le terrain, coup d’envoi imminent !

10h25 | Trois recrues sont lancées

Pour ce match, l’Olympique Lyonnais va pouvoir découvrir ses trois nouvelles recrues. Le latéral gauche Mohamed Ouédraogo aura sa chance dans le couloir tandis que Mads Bidstrup opère dans le double pivot avec Tanner Tessmann. Enfin, la pépite belge Julien Duranville évolue comme ailier droit.

10h20 | Le début de la préparation pour l’OL

Les Gones lancent leur préparation avec ce match contre Mâcon. Les Rhodaniens qui disputent le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions dans un mois continuera ce samedi face à Saint-Gall et mercredi contre le Servette.

10h15 | Le onze de départ de l’OL

🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour le premier match de préparation de la saison 2026/2027 ! 🔴🔵



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09h50 | Bienvenue au Stade Gérard Houllier !

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match amical entre l’Olympique Lyonnais et l’UF Mâcon. Le coup d’envoi est prévu à 10h30 au stade Gérard Houllier du centre d’entraînement de l’OL et ses 2 000 places !