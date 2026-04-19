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Premier League

Man City : Haaland revient sur sa nouvelle altercation avec Gabriel

Par Valentin Feuillette
1 min.
Erling Haaland @Maxppp
Man City 2-1 Arsenal

Au micro de Sky Sport, Erling Haaland n’a pas mâché ses mots en revenant sur le tête-contre-tête avec Gabriel et ses nombreuses petites échauffourées tout au long de la rencontre. Manchester City a fait chuter Arsenal (2-1) pour relancer officiellement la course au titre de Premier League. Chaque match est une bataille et cela a été une nouvelle preuve ce dimanche.

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«Je pense que c’est toujours comme ça. Beaucoup de combats et ce genre de choses. Sur Gabriel ? Je pense que c’est toujours comme ça. Beaucoup de combats et ce genre de choses. C’est aux autres de décider si j’ai gagné ce duel. Bien sûr, j’ai marqué. J’ai remporté ce duel au moment décisif, le centre était parfait. C’était un superbe but. Au final, on gagne. Si je tombais au sol, ce qui ne se produirait pas à moins d’une véritable agression, j’aurais écopé d’un carton rouge. Je ne suis pas sûr, je n’ai pas vu la scène. C’est comme ça, je ne tomberai pas. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi il s’est approché de mon visage». Erling Haaland a en tout cas gagné collectivement

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