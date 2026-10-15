Les retrouvailles cauchemardesques de Gianluigi Donnarumma avec le PSG

Gianluigi Donnarumma espérait sans doute de meilleures retrouvailles avec le Paris Saint-Germain (2-4). Transféré à Manchester City à l’été 2025, le portier international italien affrontait son ancien club pour la première fois depuis son départ. Un rendez-vous particulier pour celui qui avait largement contribué à la conquête de la première Ligue des Champions du club parisien. L’occasion était idéale pour répondre sur le terrain à Luis Enrique et au board du club de la Capitale qui avaient décidé de ne pas le conserver. Mais au lieu de briller face à ses anciens coéquipiers, l’ancien joueur de l’AC Milan a vécu une soirée très difficile et n’est pas exempt de tout reproche sur plusieurs situations.

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Battu au premier poteau par Désiré Doué dès la 13e minute (0-1), Donnarumma a ensuite commis une faute de main sur la réalisation de Maghnes Akliouche à la 63e minute (1-4), alors que les Skyblues avaient très bien démarré leur seconde période. Une erreur lourde de conséquences, qui a douché les espoirs mancuniens et suscité les critiques outre-Manche. « C’est un coup dur pour Manchester City, qui livrait une excellente seconde période, et une catastrophe pour Donnarumma. C’est une bourde monumentale », a lâché Chris Sutton, consultant pour BBC Sport. « Manchester City n’a jamais encaissé trois buts en première mi-temps d’un match de C1 ici, a rajouté Adrian Durham, journaliste pour TalkSport. Sur le but de Doué, ce n’était pas vraiment un tir fulgurant. Il est gigantesque, son envergure est impressionnante, il n’aurait pas dû laisser ce ballon entrer. » Malgré ses six arrêts, l’Italien n’a pas non plus affiché une sérénité débordante dans ses relances, avec plusieurs approximations sur son jeu long. Sauvé par son poteau sur une action où il était loin du ballon, il a aussi empêché le PSG d’inscrire un cinquième but, sur penalty, en arrêtant la tentative de Ferran Torres (90e). La petite lumière de cette soirée dans l’ombre, où Manchester City a concédé quatre buts à domicile en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire.

Safonov a-t-il définitivement fait oublier Donnarumma ?

La rédaction FM lui a d’ailleurs attribué la note de 2,5/10. Pendant que l’ancien portier parisien traversait cette soirée délicate, Matvey Safonov s’offrait une nouvelle grande soirée. Le Russe, qui a succédé à Donnarumma dans la hiérarchie parisienne, s’est progressivement fait une place dans le projet de Luis Enrique. Longtemps considéré comme une doublure, il a profité des performances décevantes de Lucas Chevalier, recruté à l’origine pour prendre la succession de l’Italien, pour s’imposer. Une évolution qui témoigne de la confiance accordée par le technicien espagnol à un gardien qui a su répondre présent lorsque l’occasion lui a été donnée.

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Donnarumma conserve pourtant des qualités indéniables. Si Donnarumma reste toutefois « spectaculaire et peut faire changer le cours d’un match », pour reprendre les dires d’Ousmane Dembélé en avant-match, sa prestation a rappelé que ses qualités athlétiques ne suffisent pas toujours à compenser ses lacunes techniques. De son côté, Matvey Safonov, auteur également de six parades dont une importante pour empêcher Erling Haaland d’inscrire un triplé (83e), a encore répondu présent dans un grand rendez-vous européen, dans la lignée de sa saison passée. Reste que cette confrontation a montré un contraste saisissant entre les deux trajectoires : celle d’un Donnarumma venu avec l’ambition de démontrer que le PSG avait eu tort de le laisser partir, et celle d’un Safonov qui semble s’inscrire dans la durée à Paris. Pour l’Italien, cette soirée a surtout constitué une occasion manquée de faire taire les critiques.