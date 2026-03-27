Menu Rechercher
Commenter 19
Ligue 1

PSG : Matvey Safonov répond cash sur l’avenir de Lucas Chevalier

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Safonov et Chevalier au PSG @Maxppp

Nommé capitaine de l’équipe nationale russe lors du match amical face au Nicaragua qui se jouera ce soir, Matvey Safonov (27 ans) s’est présenté hier en conférence de presse. L’occasion pour lui d’évoquer sa bonne passe actuelle avec le Paris Saint-Germain, lui qui est passé de gardien numéro 2 à titulaire en force ces dernières semaines. Il a doublé Lucas Chevalier (24 ans), recruté pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Le Français pourrait d’ailleurs quitter la capitale française cet été selon certains médias. Questionné à ce sujet, le Russe a répondu cash : «je suis avec la sélection nationale et je préfère parler d’elle.»

La suite après cette publicité

Il ne faudra pas en attendre plus de la part de Safonov, qui reste concentré sur son pays et son club. «Une bonne série au PSG ? Quand on joue les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ce sont les matches les plus importants, la tension est palpable. Mais je rentre à la maison, je joue pour l’équipe nationale. C’est une sensation différente. Je ne suis pas prêt à dire quel match est le plus important pour moi. Et il y a beaucoup de pression avec l’équipe nationale : les gens viendront nous voir jouer, me voir jouer. Je suis très motivé. J’adore le football, je n’ai pas besoin de motivation supplémentaire.» Ce serait mal connaître le personnage.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Matvey Safonov
Lucas Chevalier

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Matvey Safonov Matvey Safonov
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier