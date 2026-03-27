PSG : Matvey Safonov répond cash sur l’avenir de Lucas Chevalier

Nommé capitaine de l’équipe nationale russe lors du match amical face au Nicaragua qui se jouera ce soir, Matvey Safonov (27 ans) s’est présenté hier en conférence de presse. L’occasion pour lui d’évoquer sa bonne passe actuelle avec le Paris Saint-Germain, lui qui est passé de gardien numéro 2 à titulaire en force ces dernières semaines. Il a doublé Lucas Chevalier (24 ans), recruté pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Le Français pourrait d’ailleurs quitter la capitale française cet été selon certains médias. Questionné à ce sujet, le Russe a répondu cash : «je suis avec la sélection nationale et je préfère parler d’elle.»

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Il ne faudra pas en attendre plus de la part de Safonov, qui reste concentré sur son pays et son club. «Une bonne série au PSG ? Quand on joue les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ce sont les matches les plus importants, la tension est palpable. Mais je rentre à la maison, je joue pour l’équipe nationale. C’est une sensation différente. Je ne suis pas prêt à dire quel match est le plus important pour moi. Et il y a beaucoup de pression avec l’équipe nationale : les gens viendront nous voir jouer, me voir jouer. Je suis très motivé. J’adore le football, je n’ai pas besoin de motivation supplémentaire.» Ce serait mal connaître le personnage.