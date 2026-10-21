Droits TV : Labrune en dit plus sur le nouvel appel d’offres

La LFP a officiellement validé ce mercredi le lancement d’un appel d’offres pour les droits audiovisuels de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. Initialement prévue en 2029, cette procédure a été avancée de deux ans dans l’espoir de profiter d’un contexte plus favorable, alors que les revenus de Ligue 1+ restent insuffisants pour répondre aux attentes des clubs. L’appel d’offres se déroulera du 3 novembre au 7 décembre, avec la possibilité de proposer un lot unique regroupant l’intégralité des rencontres du championnat.

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Vincent Labrune s’est montré confiant quant à l’intérêt suscité par cette nouvelle procédure. « Depuis plusieurs mois, nous avons reçu un certain nombre de marques d’intérêt concrètes de la part de différents acteurs du marché », a expliqué le président de la LFP, qui estime que « pour la première fois depuis longtemps, le football français est en position de choisir son avenir ». Il a également souligné que le lancement de Ligue 1+ avait permis de retrouver davantage de liberté et d’aborder cette échéance « avec sérénité », avant d’insister sur l’attractivité du championnat et un calendrier « bien plus favorable que par le passé pour susciter l’intérêt des principaux acteurs du marché ».