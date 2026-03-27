Amicaux : l’Autriche met une fessée au Ghana

Dans moins de trois mois, le début de la Coupe du monde va tenir en haleine la planète du football. Alors qu’il s’agira de la première édition à 48 pays, plusieurs nations sont de retour après des années sans présence dans le tournoi mondial. C’est notamment le cas de l’Autriche qui, de retour après sa dernière apparition en 1998, aspire à réaliser de grandes choses dans le groupe de l’Algérie, l’Argentine et la Jordanie. Pour se préparer avant le Mondial, les hommes de Ralf Rangnick affrontaient justement le Ghana, autre mondialiste ce vendredi.

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Et le scénario a largement été en faveur des Européens. Largement dominateurs, les coéquipiers de Kevin Danso ont écrasé leurs vis-à-vis. Alors que Marcel Sabitzer a ouvert le score sur penalty en première période (1-0, 12e), les Autrichiens ont déroulé en seconde période avec des buts de Gregoritsch (2-0, 51e) et Posch (3-0, 59e). La réduction de l’écart de Jordan Ayew pour les Ghanéens (3-1, 77e) n’a fait qu’accroître le courroux de l’Autriche qui a marqué deux autres buts via Carney Chukwuemeka (4-1, 79e), qui honorait sa première sélection, et Seiwald (5-1, 90+2e).