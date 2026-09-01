Enzo Fernandez annonce son départ de Chelsea

Le transfert d’Enzo Fernandez à Manchester City sera bientôt officiel, pour un montant qui dépassera les 150 millions d’euros. Et le milieu de terrain argentin a d’ailleurs déjà confirmé son départ des Blues, via un message d’adieu publié sur ses réseaux sociaux.

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« Cher Chelsea, je veux que tu saches que ces jours n’ont pas été faciles pour moi. Écrire ceci n’est pas facile non plus. La vérité, c’est que c’est difficile. Il y a trois ans, Cobham et Stamford Bridge sont devenus mon foyer et celui de ma famille. Je me suis attaché aux gens, au maillot et au blason de ce club incroyable », a-t-il notamment écrit sur son compte Instagram.