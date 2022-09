Liverpool : l'aveu d'échec de Virgil van Dijk

La suite après cette publicité

Le capitaine prend ses responsabilités. Auteur d'un début de saison très mitigé, à l'image de l'équipe de Liverpool (2 victoires en 6 matchs de Premier League, 8ème place au classement), Virgil van Dijk (31 ans) sait qu'il doit mieux faire sous le maillot des Reds. Après le match de Ligue des Nations entre les Pays-Bas et la Pologne (2-0), l'ancien défenseur central de Southampton a fait son mea-culpa. Je sais que j'aurais pu faire mieux en début de saison. Je ne suis pas naïf à ce sujet. Je sais très bien quand je fais des erreurs, a-t-il d'abord lancé dans des propos relayés par The Athletic, avant de poursuivre.

« Je sais aussi que je suis l'un des joueurs importants du club et bien sûr aussi ici en équipe nationale. Je ressens cette responsabilité. Mentalement, c'est un défi. Vous ressentez une forte pression sur votre tête. Beaucoup de gens l'oublient aussi, ce n'est pas facile de faire ça. Nous essayons tous de faire de notre mieux et si, dans mon cas, vous êtes l'un des piliers du club, alors vous recevez les critiques que vous méritez. Il faut faire avec et ce n'est pas toujours facile. Mais je l'ai très bien fait. »