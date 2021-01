Le PSG, la "destination idéale" pour Messi selon Rivaldo

La suite après cette publicité

Alors que la situation contractuelle (fin de contrat en juin prochain) de Lionel Messi continue d’animer le mercato, le numéro 10 argentin est envoyé régulièrement du côté de Manchester City ou de Paris. Ces derniers jours, Leonardo avait même laissé sous-entendre que Messi pouvait être une piste crédible pour le club de la capitale.

Interrogé sur la situation de sextuple Ballon d’or, l’ancienne gloire brésilienne Rivaldo a donné sa préférence au PSG. « Le PSG serait une destination idéale pour Messi. Premièrement, parce que c'est un club très bien structuré. Mais aussi parce qu'il jouerait avec Neymar dans un championnat ou il brillerait sûrement sans problème. C’est un peu moins élevé que la Liga ou le Premier League, il pourrait donc être géré physiquement et se concentrer sur la Champions League » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par AS. Outre l’aspect sportif, l’ancien joueur du Barca a également évoqué la puissance financière du club parisien. « Le PSG est l'un des rares clubs qui pourrait verser à Messi un salaire comme celui qu'il a actuellement et cela contribuerait également à la croissance de la Ligue 1. » Tout semble écrit pour la venue de l’Argentin selon Rivaldo donc.