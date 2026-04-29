La presse internationale en extase après PSG-Bayern, le Portugal ne veut pas de José Mourinho au Real Madrid

Ce PSG-Bayern a marqué les esprits

Comment ce combat entre le PSG et le Bayern de Munich a été perçu en Europe ? On commence bien évidemment en Allemagne où malgré la défaite, on est déjà tourné vers le match retour à l’image d’Abendzeitung. « Le match retour à l’Arena sera gigantesque ». Du côté de Bild, le Bayern a rendu fou le quotidien allemand tandis que Sky Germany, parle d’un spectacle historique malgré le 3e revers de la saison des Bavarois. Si Ousmane Dembélé a lancé les hostilités, le coach du Bayern Vincent Kompany a quant à lui promis l’enfer au PSG mercredi prochain et clamer sa détermination. « Je pense qu’il y a quelque chose de spécial qui peut se passer à domicile. Cela va être une ambiance de feu. On a vécu ça souvent cette saison, on n’abandonne jamais, ils vont venir à fond et on va tout donner jusqu’à en crever s’il le faut. On veut ce match. » Si Bavarois et Parisiens sont déjà tournés vers la prochaine bataille, en Europe, on est subjugué de la prestation livrée hier soir. La Gazzetta, parle en effet de magie et de match de l’année alors que pour le Daily Mail, les deux équipes ont servi un classique. Même constat pour Sport, qui placarde « une Ode au football » en Une.

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Benfica ne veut pas se laisser faire

Direction le Portugal à présent où après l’annonce qui indiquait hier que le coach de Benfica José Mourinho est le favori de Florentino Pérez pour succéder à Arbeloa, le Portugal réagit. Et côté presse portugaise, on est unanime et on ne souhaite pas voir le Mou débarquer sur le banc de la Casa Blanca. « Le Real ne fait pas peur à Benfica », pour Record, alors que A Bola, parle d’un Mourinho désiré. Et si la presse a réagi, c’est également le cas du joueur de l’équipe Lisboète Richard Rios. Interrogé sur le futur de son entraîneur, le milieu du Benfica n’espère pas voir son entraîneur quitter le navire.

L’objectif ultime de l’Atlético de Madrid avec Griezmann

Parlons de l’autre demi-finale qui se profile entre l’Atlético de Madrid et Arsenal. « Atleti », s’exclame AS, en Une alors que les hommes de Diego Simeone ont rendez-vous avec leur histoire face aux Gunners de Mikel Arteta. « Alerte corner et coup de pied arrêté » indique le quotidien madrilène qui rappelle que lors de la déroute infligée par Arsenal 4-0 en octobre dernier, deux buts sont venus sur phase arrêtée. Mais malgré cette statistique, côté madrilène, on croit en une qualification pour le dernier défi de Griezmann qui a annoncé son départ pour Orlando en fin de saison. Champions du monde avec un palmarès honorable, la Ligue des Champions n’est toujours pas tombée dans l’escarcelle du français. Interrogé à ce sujet en conférence de presse d’avant match, le milieu de terrain Koke rêverait de la remporter pour son coéquipier emblématique : « Si nous pouvions offrir la Ligue des champions à Griezmann, ce serait incroyable ».