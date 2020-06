Cinq joueurs du Barça testés positifs au coronavirus, Leipzig panique pour Timo Werner

La suite après cette publicité

Les joueurs du Barça ne présentaient aucun symptôme

En Espagne, on apprend ce mardi que l'effectif du Barça aurait été touché par le coronavirus. Cinq joueurs et deux membres du staff ont été contrôlés positifs, rapporte As. Ces tests datent du début de la pandémie, et tous étaient asymptomatiques. Aujourd'hui, ils ne sont donc plus concernés, et pourront reprendre la compétition en temps et en heure. Des informations qui étaient restées jusque-là secrètes, au sein de la formation barcelonaise.

Son départ laisserait un «immense vide»

Du côté de l'Angleterre, The Sun rapporte des déclarations de Julian Nagelsmann, à propos de l'avenir de son joueur Timo Werner. L'attaquant de Leipzig est suivi par plusieurs grands clubs, dont Liverpool, et son contrat possède une clause libératoire de 60 M€. Son entraîneur a expliqué qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire pour le retenir. « Il sait ce qu'il a à Leipzig, et aussi ce qu'il a avec moi », avoue-t-il. «Je ne pense pas que cela va aider que je lui dise tous les jours. À la fin, c'est son choix, sa carrière, c'est à lui de décider.» Nagelsmann a également affirmé que le départ de son buteur laisserait « un immense vide, comme si Robert Lewandowski quittait le Bayern».

Ils devront se changer dans des bâtiments préfabriqués

Toujours en Angleterre, l'image du jour est celle des joueurs de Liverpool, à l'entraînement, chacun le genou au sol. Un geste fort, en soutien aux protestations suite à la mort de George Floyd, dont nous vous parlions déjà hier. Après la célébration de Jadon Sancho, c'est donc au tour des Reds de montrer leur soutien envers cette cause. « L'union fait la force », résume le Daily Mirror. Le tabloïd nous livre une autre nouvelle, plutôt inattendue cette fois. Dans le cadre de cette crise sanitaire, les joueurs de Premier League pourraient changer de vestiaire avant les matchs. C'est en tout cas la tendance d'après le journal anglais, ce sera l'un des points d'un nouveau protocole à suivre pour les clubs. Une information qui fait aussi les gros titres du Daily Express, qui parle de bâtiments préfabriqués dans lequel les joueurs devront se changer. De plus, les clubs anglais pourraient être obligés de prendre des vols privés pour jouer leurs matchs à l'extérieur, afin d'éviter au maximum les risques de contagions.