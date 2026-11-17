La Mannschaft impressionne !

“Wow !”, 140 jours après l’humiliation du Mondial, l’Allemagne de Jürgen Klopp signe une résurrection spectaculaire en écrasant les Pays-Bas 5-0 à Berlin. C’est son plus large succès face au voisin néerlandais depuis 1959. Les hommes de Klopp valident leur billet en quart de finale de la Ligue des Nations. Portée par un pressing agressif et un jeu ultra-vertical, l’Allemagne a enflammé l’Olympiastadion grâce aux réalisations des nouveaux visages Derry Scherhant et Brajan Gruda, ainsi que de Nico Schlotterbeck. Mais l’homme de la soirée reste Florian Wirtz, auteur d’un doublé somptueux qui fait chavirer tout un pays. Alors que Klopp célèbre avec ferveur son premier match référence sur le banc fédéral, Bild s’enflamme déjà : “une nouvelle grande équipe d’Allemagne est peut-être née hier soir à Berlin”. Qualifiant cette soirée de « folie », Jürgen Klopp n’a pas caché son émotion après la victoire. Abendzeitung souligne toutefois que les Allemands ont d’abord eu chaud face aux contres mal exploités de Summerville et Malen, avant que l’enfant du quartier Derry Scherhant, qui a grandi à cinq minutes de l’Olympiastadion, ne débloque la partie d’une frappe enroulée. Le journal L’Equipe parle d’une équipe “en démonstration”. Dans AS, on évoque plutôt “le naufrage des Orange de Xavi à Berlin”.

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Vincent Kompany est de retour

Bild parle du grand retour de Vincent Kompany. Vingt-quatre jours après son malaise sur le terrain causé par une irritation des méninges le 23 octobre, Vincent Kompany a dirigé hier sa première séance d’entraînement avec le Bayern Munich. Vêtu d’une épaisse veste et le bras gauche encore en écharpe suite à sa luxation de l’épaule lors de sa chute, le technicien belge de 40 ans s’est montré souriant et complice avec son adjoint Aaron Danks ainsi qu’avec le groupe réduit présent, dont les blessés Jamal Musiala et Luis Díaz en phase de reprise. Après six jours d’hospitalisation et une période de repos strict suivie d’un retour progressif dans les bureaux la semaine dernière, le coach munichois retrouve ainsi le rythme normal de ses fonctions. Il tiendra sa conférence de presse jeudi avant de reprendre officiellement sa place sur le banc vendredi soir pour la réception de Cologne en Bundesliga.

La nouvelle méthode de communication de Zidane

Après quatorze ans d’ère Deschamps, Zinédine Zidane rompt avec les habitudes médiatiques des Bleus en imposant une communication minimaliste et un fonctionnement en circuit plus fermé. Les accès à Clairefontaine ainsi que les vidéos dans le vestiaire ou à l’entraînement ont été largement réduits, tandis que les entretiens individuels des joueurs ont cédé la place à un pool de trois ou quatre intervenants dès le premier jour du rassemblement. Distancié vis-à-vis de la presse et refusant d’utiliser des relais d’influence pour contrôler la narration, le sélectionneur privilégie des conférences de presse très courtes où il élude souvent les polémiques. Fidèle à sa méthode madrilène, ZZ assume surtout un discours public résolument protecteur envers ses joueurs, quitte à défendre Malo Gusto après son naufrage en Italie, afin d’absorber lui-même toute la pression.