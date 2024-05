Accord entre Chelsea et Enzo Maresca

L’officialisation est imminente : Enzo Maresca est tout proche de signer son contrat avec Chelsea pour devenir le nouveau manager du club londonien. Le jeune coach italien de 44 ans va succéder à Mauricio Pochettino, licencié à l’issue de la saison. Le coach de Leicester, qui a réussi à faire revenir son équipe en Premier League, va signer un contrat de longue durée de 5 ans avec les pensionnaires de Stamford Bridge.

La suite après cette publicité

Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, Enzo Maresca a su être plus convaincant que Thomas Frank, Roberto De Zerbi et Kieran McKenna, eux aussi pressentis pour devenir le futur coach des Blues. C’est notamment la qualité de jeu de ses équipes, basée sur une obsession de la possession, qui a fait la différence pour les dirigeants de Chelsea. Pour libérer son entraîneur, Leicester demande le paiement de sa clause libératoire, qui se situerait entre 8 et 10 millions de livres sterling (entre 9,4 et 11,7 millions d’euros). Le contrat devrait être signé avant la fin de la semaine.