Coupe du Monde 2026 : malgré la polémique, l’Argentine peut ressortir sa banderole en finale

Quelques jours après avoir suscité une vive polémique, la célèbre banderole « Las Malvinas son Argentinas » pourrait de nouveau faire son apparition en cas de sacre de l’Argentine. Déployée après la victoire contre l’Angleterre en demi-finale, elle avait valu de nombreuses critiques à l’Albiceleste, la FIFA annonçant l’ouverture d’un examen par sa commission de discipline en raison du caractère politique du message, interdit par son règlement. Le dossier devrait toutefois être traité après la fin de la compétition.

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Selon Sky Sports News, la situation aurait depuis évolué. Le média affirme que la Maison-Blanche aurait donné son feu vert pour que les joueurs argentins puissent à nouveau exhiber cette banderole en cas de victoire en finale face à l’Espagne. Un contraste saisissant avec les réactions suscitées quelques jours plus tôt, alors que la FIFA n’a, à ce stade, annoncé aucune décision disciplinaire concernant cette affaire.