LdC : Fenerbahçe accroché par la Roma, le PSV et le Shakhtar dos à dos

Suite de la première journée de phase de ligue de la Ligue des Champions ce jeudi avec la rencontre entre Fenerbahçe et la Roma. Une rencontre palpitante sur le papier dans un stade plein et entre deux équipes joueuses. Et tout commençait bien pour les Romains avec l’ouverture du score signée Bryan Cristante peu avant la pause. Dominateur, Fenerbahçe finissait logiquement par égaliser au retour des vestiaires grâce à Archie Brown sur un bon service de Mason Greenwood. Et malgré plusieurs occasions au retour des vestiaires, Fenerbahçe ne parvenait pas à reprendre l’avantage. À noter côté Roma, l’entrée de Leo Balerdi en fin de rencontre pour tenir le score.

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Dans l’autre rencontre, le PSV recevait de son côté le Shakhtar. Et là encore, les deux équipes se sont quittées sur un nul 1-1. Dans le temps additionnel de la première période, le club ukrainien avait ouvert la marque d’un but signé Gleiker Mendoza. Le PSV n’a pas douté longtemps puisque Sergino Dest a égalisé dès le retour des vestiaires dans ce match. Dans une partie serrée où aucune des deux équipes n’a réellement tenté de prendre l’avantage, le score nul est plutôt logique.