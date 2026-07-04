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Coupe du Monde

Equipe de France : Mbappé donne rendez-vous au Maroc et à Hakimi

Par Valentin Feuillette
Achraf Hakimi et Kylian Mbappé à l'échauffement avec le PSG @Maxppp

Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 après son succès face au Paraguay, l’équipe de France défiera désormais le Maroc. À l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé s’est projeté sur ce rendez-vous, évoquant également son ami et ancien coéquipier, Achraf Hakimi.

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« Il faut récupérer et se concentrer sur le Maroc. Hakimi ? Il m’a déjà écrit je pense. On va se concentrer et on va jouer. On est contents de jouer contre eux. C’est une très bonne équipe», a précisé le capitaine tricolore.

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