Quand Arsène Wenger voyait du Pelé en Kylian Mbappé

Arsène Wenger, l'emblématique manager d'Arsenal, est connu pour ses trophées, sa philosophie de jeu, mais également pour être un entraineur qui fait confiance aux jeunes. Dans un entretien accordé au Parisien, Wenger a été interrogé sur des propos très élogieux qu'il aurait tenus sur Kylian Mbappé, référence chez les jeunes (et les moins jeunes), l'annonçant comme le possible successeur du Roi Pelé, le jeune ultime du football (1ère Coupe du monde remportée à 17 ans). Il est donc revenu sur ses mots, justifiant ses propos d'il y a quelques années.

«En parlant du PSG, heureusement qu’il y a Mbappé… Ah oui ! Je me souviens d’avoir dit à Christian (Jean-Pierre) à Téléfoot quand il avait 17 ans : c’est peut-être Pelé. (…) Pelé a gagné trois Coupes du monde. Donc laissons-le nous gagner sa deuxième et après on pourra enlever le peut-être… Il a la facilité, l’intelligence, l’expression, le charisme. Il est monté très vite, très haut», a-t-il expliqué.