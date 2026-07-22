Guillermo Ochoa annonce la fin de son aventure avec le Mexique

Guillermo Ochoa a publié un message émouvant sur ses réseaux sociaux, laissant entendre que son aventure avec la sélection mexicaine est arrivée à son terme. Le gardien de 41 ans qui disputé sa sixième Coupe du Monde a remercié sa famille, ses coéquipiers et les supporters qui l’ont accompagné tout au long de sa carrière, affirmant repartir avec « l’affection de millions de personnes » et la fierté d’avoir « tout donné pour le Mexique ».

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Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.



Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS



Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.



Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad… pic.twitter.com/TY2DaflSBd — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026

« Je n’aurais jamais imaginé jusqu’où un rêve pourrait me mener », a écrit l’ancien portier d’El Tri sur X. Figure emblématique du football mexicain et héros de plusieurs Coupes du monde, Ochoa conclut son message par un sobre et touchant. « Ce que nous avons vécu, personne ne pourra nous l’enlever. Du fond du cœur, merci infiniment. »