Maurizio Sarri est le nouvel entraîneur de l’Atalanta

Ce lundi, l’Atalanta Bergame a officialisé la nomination de Maurizio Sarri à la tête de son équipe première. Fort d’une immense expérience de plus de 800 matchs professionnels sur un banc de touche, le technicien italien arrive avec un palmarès prestigieux comprenant notamment un Scudetto et une Ligue Europa et prend la suite de Raffaelle Palladino.

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L’ancien entraîneur de Chelsea sort d’un mandat plutôt réussi avec la Lazio Rome, club qu’il avait guidé jusqu’en finale de la Coupe d’Italie la saison dernière, après avoir décroché une deuxième place en Serie A en 2022-23 et atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en 2023-24.