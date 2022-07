Tottenham recrute Djed Spence

Tottenham poursuit ses emplettes sur le marché. Les Spurs viennent d'officialiser ce mardi l'arrivée du prometteur Djed Spence (21 ans). Le club londonien a déboursé un peu moins de 15 M€ (avec des bonus pouvant faire grimper l'opération à environ 23 M€) pour s'attacher les services du latéral droit de Middlesbrough. International Espoirs anglais (1 cape) depuis mars dernier, le natif de Londres avait tapé dans l'œil de nombreuses écuries la saison passée avec Nottingham Forest, promu en Premier League. Il faisait notamment partie de l'équipe de la saison en Championship.

« Nous sommes ravis d'annoncer la signature de Djed Spence de Middlesbrough. L'arrière droit a signé un contrat qui court jusqu'en 2027 », peut-on notamment lire dans le communiqué publié par la formation entraînée par Antonio Conte pour l'occasion. Djed Spence devient la sixième recrue estivale des Spurs, après Ivan Perisic, Fraser Forster, Yves Bissouma, Richarlison et Clément Lenglet.

