LdC : le comportement de Mikel Arteta écoeure l’Atlético

Les Gunners iront bien à Budapest, mais leur comportement fait débat ce mercredi matin. En effet, Arsenal s’est imposé sur sa pelouse en remportant sa demi-finale retour de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid (1-0). Une rencontre assez fermée, durant laquelle les locaux ont charbonné pour garder l’avantage pendant plus de 45 minutes. Par ailleurs, la fin de match à l’Emirates Stadium a été assez électrique.

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Arsenal cassait le rythme et les ballons tardaient à revenir en jeu, certains étaient même envoyés en tribunes. L’attitude de Mikel Arteta a donc retenu l’attention, puisque celui-ci semblait très agité. En voulant s’impliquer dans son coaching, il a fini par gêner un joueur adverse et a écopé d’un carton jaune. Ce comportement a aussitôt agacé le banc adverse comme l’explique AS. Diego Simeone, lui aussi averti, a voulu calmer les choses, mais l’Espagnol ne voulait rien savoir.