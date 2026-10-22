Ballon d’Or : jet privé et fête à Paris, Lamine Yamal a tout prévu

Lamine Yamal ne compte pas faire les choses à moitié pour la cérémonie du Ballon d’Or, prévue lundi à Londres. Parmi les prétendants à la prestigieuse récompense individuelle, le jeune prodige du FC Barcelone aurait déjà organisé son déplacement dans les moindres détails. Selon les informations du journaliste Víctor Navarro, l’international espagnol (37 sélections) a personnellement affrété un jet privé afin de permettre à sa famille et à ses amis de l’accompagner dans la capitale anglaise. De son côté, le FC Barcelone aurait également prévu un déplacement en jet privé pour ses joueurs nommés à la cérémonie. Une organisation particulière pour une soirée qui pourrait marquer un tournant dans la carrière de Lamine Yamal, déjà considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération.

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Mais le numéro 10 blaugrana aurait même anticipé un éventuel sacre. Lamine Yamal aurait déjà prévu une fête à Paris avec son équipe et son entourage dans l’hypothèse où il remporterait le Ballon d’Or. Une célébration préparée en amont, sans pour autant présager du résultat du vote. Le jeune Espagnol devra notamment faire face à une concurrence particulièrement relevée, avec Kylian Mbappé et Harry Kane parmi les candidats au trophée. Avant de penser à cette cérémonie, Yamal aura toutefois un rendez-vous majeur à disputer avec le FC Barcelone : le Clásico face au Real Madrid, programmé dimanche au Camp Nou.