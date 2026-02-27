PSG : la nouvelle sortie de Luis Enrique sur la concurrence Safonov/Chevalier

Présent en conférence de presse avant de défier Le Havre ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, Luis Enrique s’est offert une nouvelle sortie remarquée sur les performances récentes de Matvey Safonov. «Safonov, c’est un gardien de haut niveau, international avec son pays. Il a toutes les conditions physiques et techniques pour être un top gardien du foot moderne. Il a la capacité de jouer avec le pied, nous aimons ça. Il est courageux, physiquement très fort», a tout d’abord avoué le technicien espagnol.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «la manière dont nous défendons, je pense qu’on laisse beaucoup d’espaces à nos adversaires et ça laisse un danger réel. Mais je pense qu’il est parfaitement adapté à notre vision des choses. Il a montré sa capacité à être performant tout le temps, quand il est titulaire et même quand il ne l’est pas. C’est un très bon gardien et je suis très content d’avoir trois gardiens de ce niveau avec Renato et Lucas, qui a joué beaucoup de matchs cette saison. On a trois gardiens de très haut niveau. Je veux que les trois gardiens soient prêts à jouer. Je sais ce que je vais faire, mais je ne dirai rien». Pas forcément rassurant pour un certain Lucas Chevalier…