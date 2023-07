Le FC Barcelone ne compte que 13 joueurs inscrits !

La suite après cette publicité

Après une période de profonde crise tant sportive qu’institutionnelle sous la direction de Josep Bartomeu, le FC Barcelone a su renaître de ses cendres depuis quelques mois. Champions d’Espagne la saison passée, les ouailles de Xavi ont retrouvé de la crédibilité sur le terrain et le style de jeu déployé par l’ancien métronome du Barça attire certains joueurs. C’est notamment le cas d’Inigo Martinez et Ilkay Gundogan qui ont rallié la Catalogne cet été. Pourtant, face à ce retour au premier plan, l’inquiétude demeure sur le futur à court terme du club culé.

En effet, les secousses du départ de Lionel Messi et du mandat de Josep Bartomeu se font encore ressentir sur les finances catalanes. La saison passée déjà, les difficultés pécuniaires éprouvées par le club avaient contraint la direction à investir de sa propre poche pour assurer l’inscription de Jules Koundé en Liga. Egalement, de nombreux joueurs avaient consenti à une sacrée ristourne sur leur fiche de paye pour permettre à plusieurs de leurs coéquipiers d’être qualifiés. Cet été encore, de nombreuses anicroches devraient survenir à nouveau sur ce dossier brûlant en Catalogne.

Les recrues Gundogan et Martinez ne sont pas inscrites et pourraient partir !

Comme le rapporte Relevo ce lundi, le club ne compte actuellement que 13 joueurs inscrits pour la saison prochaine (Ter Stegen, Koundé, Eric Garcia, Christensen, Pedri, Gavi, Kessié, Ferran Torres, De Jong, Ansu Fati, Lewandowski, Dembélé, Raphinha). Alors que l’officialisation de l’arrivée de Vitor Roque est au point mort pour ces mêmes raisons, le club n’est même pas en mesure d’inscrire les recrues Gundogan et Martinez, ainsi que le nouveau capitaine Sergi Roberto ne sont même pas inscrits à cause d’une masse salariale trop imposante. Il en est de même pour les jeunes cadres que sont Ronald Araujo et Alejandro Baldé alors que le vétéran Marcos Alonso est dans le même cas de figure.

Dès lors, l’état-major barcelonais s’active pour trouver des solutions et se sait contraint de passer par la case ventes. Alors que Xavi a ciblé 8 indésirables pour réduire le coût des salaires, la situation urge alors que Gundogan et Martinez ont assuré leurs arrières en cas d’extrême urgence. En effet, selon le média ibérique, l’ancien milieu de Manchester City et le transfuge de Bilbao ont vu leur nouveau club ajouter une clause spéciale à leur contrat : s’ils ne parviennent pas à être inscrits au début de la saison, le Barça devra leur payer l’intégralité de leur année de salaire et les libérer. Une manière de montrer patte blanche pour le club catalan qui doit désormais faire vite pour ne pas tout perdre.