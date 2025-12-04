Real Madrid : les pères de 2 joueurs mettent la pression

Chaque jour apporte son lot de nouvelles révélations sur ce qui se passe en coulisses au Real Madrid. On le sait, la cohabitation entre Xabi Alonso et certaines grosses têtes du vestiaire merengue est compliquée, et il faut dire que l’entourage de certains de ces joueurs n’aide pas. The Athletic dévoile d’ailleurs de nouvelles informations à ce sujet.

On apprend ainsi que le père de Rodrygo et celui de Jude Bellingham ont l’habitude d’appeler les dirigeants afin de discuter du rôle de leur fils au sein de l’équipe. Si l’Anglais reste indiscutable malgré des prestations en dents de scie, le Brésilien est lui devenu remplaçant et, forcément, son entourage ne peut pas s’en satisfaire. Autant dire que tout cela n’aide pas Alonso…