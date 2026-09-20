Liga Portugal : Porto fait chuter Benfica

Gros choc pour cette septième journée de championnat au Portugal, avec le classique du foot lusitanien. Porto, qui affichait un joli 6/6, accueillait Benfica, également invaincu. Mais ce soir, dans le nord du pays, ce sont les Dragons qui ont battu les Aigles sur le score de 3-1.

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Gabri Veiga, Froholdt et Hwang ont inscrit les buts de Porto, alors que Bah avait égalisé à 1-1 à la 51e. On notera que Benfica a été handicapé par l’expulsion de Lenglet à la 35e, lui qui signe pourtant un gros début de saison. Porto caracole en tête de la Liga Betclic avec sept victoires en autant de matchs, cinq points devant son rival du soir, deuxième.