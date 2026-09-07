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Ligue 1

OM : le gros coup de gueule d’Amine Gouiri

Par Allan Brevi
1 min.
Marseille 2-3 Paris FC

L’OM a concédé une nouvelle défaite ce dimanche soir au Vélodrome face au Paris FC (2-3), malgré deux retours au score. Les Marseillais ont notamment été plombés par un but encaissé après seulement 25 secondes, avant de s’incliner sur un penalty en fin de rencontre. Auteur d’un doublé, Amine Gouiri n’a pas caché sa frustration après ce revers, tout en refusant de céder à l’inquiétude concernant le début de saison de l’OM.

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« Ce n’est pas normal de faire une entame comme ça. Comme je le dis, on ne peut pas gagner un match en faisant une entame pareille. Ce n’est pas normal. Après, ça arrive et il faut continuer. Mais c’est vrai que faire une entame comme ça à domicile, c’est inadmissible », a lancé l’attaquant marseillais. Gouiri a également assuré que le groupe continuait de « tirer tous dans le même sens » et qu’il fallait désormais « continuer à travailler » : « avec la Coupe du monde, je suis revenu en retard. J’essaie donc de mettre en place quelque chose à l’entraînement avec le staff pour que je me sente bien rapidement. Je commence à enchaîner les matchs et je me sens de mieux en mieux. »

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