CdM 2026, Algérie : Maza est sous le choc de Lionel Messi

Après la défaite face à l’Argentine (3-0), Ibrahim Maza est revenu sur la difficulté de contenir les joueurs capables de faire basculer une rencontre à eux seuls, soulignant notamment l’importance de mieux encadrer les profils les plus dangereux. Et c’était forcément le cas de Lionel Messi, auteur d’une prestation historique avec un triplé.

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Au micro de beIN Sport, l’international algérie n’en croyait pas ses yeux. « Je pense que je n’ai pas besoin d’expliquer. Vous voyez les images et on comprend ce que signifie le phénomème Messi. Messi peut décider du match tout seul, comme on l’a vu aujourd’hui. On devait être plus proches de lui, ne pas le laisser toucher le ballon aussi souvent. »