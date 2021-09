PSG : Mauricio Pochettino loue les qualités de la Ligue 1

La suite après cette publicité

Alors que le Paris Saint-Germain accueillera Clermont, ce samedi à 17 heures, dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino était présent ce vendredi à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour le coach parisien de dresser un portrait très élogieux d'un championnat de France, souvent au cœur de quelques critiques. L'Argentin n'a ainsi pas hésité à placer la L1 au rang de la Premier League, considérée par une majorité comme le plus spectaculaire.

«C’est un foot de transition, très ouvert. C’est un foot très attractif ces dernières années. Presque toutes les équipes attaquant rapidement. Le ballon ne va pas seulement rester au milieu. C’est quelque chose qu’on aime, même si parfois on souffre. C’est difficile de contrôler chacune de ces situations. Ce n’est pas parce que je suis là que je dis ça, mais avant on disait que la Premier League était la plus attractive, aujourd’hui la Ligue 1, pas seulement pour les stars, mais avec le type de jeu, la L1 se bat avec la PL en termes d’attractivité.» Et ce n'est pas la récente arrivée de Lionel Messi qui le contredira...