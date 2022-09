Équipe de France : Eduardo Camavinga a perdu très gros !

La suite après cette publicité

« Je ne changerais que ma jambe droite. C'est très mauvais », a lâché Eduardo Camavinga lors d'un entretien de 12 pages accordé à GQ. L'occasion pour le Français de clamer son amour pour le Real Madrid. «C'est mon rêve depuis que je suis petit. C'est le meilleur club du monde. Quand ils sont venus me signer, je ne doutais pas que je voulais venir". Jouer pour le Real Madrid, c'est différent, on est dans une autre dimension. Quand je voyage dans un autre pays, je pense toujours que les gens ne me reconnaîtront pas, mais ils me reconnaissent parce que les matches de Madrid sont vus partout dans le monde.»

L'ancien joueur du Stade Rennais, acheté 31 millions d'euros (+7 millions d'euros de bonus), a également évoqué son objectif avec les Bleus. Jouer la Coupe du monde serait un rêve. Pour cela, le milieu de 19 ans, absent depuis 2 ans avec les A, avait l'opportunité de convaincre Didier Deschamps durant le rassemblement du mois de septembre, le dernier avant le Mondial au Qatar. Hier soir, il a été titularisé face au Danemark en Ligue des Nations. Une rencontre que les Bleus ont perdu (2-0) et où Eduardo Camavinga n'a pas été très bon. Aligné dans l'entrejeu, il a été l'un des Tricolores qui a le plus touché de ballons.

Camavinga a tout raté ou presque

Mais il en a perdu un bon paquet. Sept au total en 45 minutes. En difficulté, il a été remplacé par Youssouf Fofana dès la pause. Un coup dur pour l'international français, qui voulait convaincre Didier Deschamps de l'emmener au Qatar. Mais le sélectionneur n'a eu visiblement besoin que d'une mi-temps pour se faire une idée sur le milieu, qui occupe un rôle de joker de luxe à Madrid sans pour autant être un titulaire en force aux yeux d'Ancelotti. Hier soir, Camavinga, qui a reçu la note de 3,5 de la part de la Rédaction FM, a certainement perdu gros.

En conférence de presse, Didier Deschamps n'a pas forcément voulu accabler son jeune joueur, très imprécis hier soir. «"Cama' n'était pas dans les meilleures dispositions, ça peut arriver aussi. Cela faisait un long moment qu'il n'était pas avec nous et il commence le match. Ça n'a pas été le seul non plus. Ça lui servira pour le futur comme ça servira à d'autres». Il reste à savoir si ce sera dans un futur très proche ou si Camavinga devra à nouveau patienter pour retrouver les Bleus.