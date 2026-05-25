CdM 2026 : la fédération congolaise rassure la FIFA sur l’épidémie d’Ebola

La Fédération congolaise de football a tenu à rassurer la FIFA et les autorités américaines au sujet de l’épidémie d’Ebola en RDC. Dans un communiqué publié lundi, la Fecofa a précisé que l’ensemble des joueurs des Léopards évoluent en Europe et ne présentent aucun risque de contamination avant la Coupe du Monde 2026, après plusieurs jours d’amagalmes dans certaines presses internationales.

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Pour se conformer aux exigences sanitaires imposées par les États-Unis, la sélection congolaise a annulé son stage de préparation prévu à Kinshasa. Une partie du staff technique, déjà présente en Belgique depuis le 20 mai, devra respecter une quarantaine de 21 jours en Europe avant de rejoindre le territoire américain. Malgré ce contexte tendu, la RDC est bien autorisée à disputer le Mondial 2026, où elle affrontera notamment le Portugal, la Colombie et l’Ouzbékistan dans le groupe