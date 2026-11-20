Cristiano Ronaldo continue d’écrire un peu plus sa légende. Ce vendredi soir, face à Al-Ahli avec Al-Nassr, l’attaquant portugais a trouvé le chemin des filets pour inscrire son 986e but en carrière. Trouvé dos au jeu, le quintuple Ballon d’Or a fait parler toute sa classe pour se retourner et déclencher une belle frappe enroulée et ouvrir le score. À 41 ans, CR7, qui a toutefois raté un penalty dans la foulée, continue de repousser les limites et de faire grimper un compteur qui semble défier le temps.

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Cette nouvelle réalisation rapproche, en effet, encore un peu plus le capitaine d’Al-Nassr de son objectif symbolique : atteindre la barre des 1 000 buts en carrière. Il ne lui manque désormais plus que 14 réalisations pour entrer dans ce cercle mythique. Une quête qui accompagne la fin de carrière du Portugais et qui donne une dimension particulière à chacune de ses apparitions.