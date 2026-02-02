Torino : Cristiano Biraghi proche d’être prêté au Hellas Vérone

Selon nos informations, le Hellas Vérone a intensifié ses démarches pour renforcer le flanc gauche de sa défense et a ciblé Cristiano Biraghi, actuellement en marge du projet du Torino. Le club scaligero, engagé dans une lutte pour le maintien en Serie A, voit en l’international italien une solution expérimentée pour stabiliser son côté gauche. D’après nos indiscrétions, les dirigeants du Hellas ont multiplié les contacts avec les dirigeants turinois. La transaction devrait prendre la forme d’un prêt sec jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat, afin de pallier rapidement les difficultés défensives de l’équipe.

Du côté de Biraghi, la volonté d’un départ est claire et l’ancien capitaine de la Fiorentina, dont le temps de jeu a été limité cette saison au Torino, préfère s’engager avec une équipe où il peut retrouver du rythme et de la régularité. Malgré l’intérêt d’autres clubs, notamment en Serie B, le latéral aurait marqué sa préférence pour le projet de Vérone, ce qui expliquerait la persistance des négociations entre les deux clubs. Il reste quelques détails à régler mais l’opération, en bonne voie, devrait être bouclée dans les heures à venir avant la fermeture du mercato.