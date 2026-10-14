Manchester City - PSG : les compositions officielles

Ce mercredi, on conclut la deuxième journée de Ligue des Champions avec un choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. À domicile, les Anglais s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi et Josko Gvardiol. Le milieu de terrain est assuré par Elliot Anderson et Enzo Fernandez. Devant, Erling Haaland est soutenu par Antoine Semenyo, Rayan Cherki et Jérémy Doku.

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De leur côté, les Parisiens s’organisent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes en défense. Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz composent l’entrejeu avec Vitinha un cran plus bas. Devant, Ousmane Dembélé est en attaque avec Maghnés Akliouche et Désiré Doué à ses côtés.

Les compositions

Manchester City :

Paris Saint-Germain :