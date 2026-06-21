Préférer Messi ou Ronaldo pourrait avoir un lien avec vos tendances politiques

Une étude récente relayée par plusieurs médias, dont L’Équipe, établit un lien pour le moins surprenant entre les préférences footballistiques et certaines tendances politiques. Selon cette recherche publiée sur la plateforme Social Science Research Network, les supporters de Lionel Messi auraient davantage de sensibilité dite "progressiste", tandis que les admirateurs de Cristiano Ronaldo seraient plus souvent associés à des positions qualifiées de "conservatrices".

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L’enquête, menée auprès de plus de 10 000 personnes dans 26 pays, tente ainsi de dessiner un profil psychologique et idéologique des fans des deux superstars. Les auteurs de l’étude, dont les conclusions restent à prendre avec des pincettes, avancent que les fans de Messi présenteraient un profil plus analytique et ouvert, alors que ceux de Ronaldo afficheraient davantage des traits liés à l’autorité et à une forte confiance en soi. Une lecture évidemment contestée et à nuancer, mais qui alimente un débat atypique autour des deux icônes du football mondial, toujours au centre des discussions…