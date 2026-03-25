Jean-Michel Larqué explose après l’arrêt de Téléfoot

Le 14 juin marquera la fin de l’émission emblématique Téléfoot. Pour le plus grand regret de tous, la direction des sports de TF1 a annoncé hier qu’elle disparaîtrait pour laisser place, dès la rentrée de septembre, à un nouveau programme consacré à plusieurs disciplines. Créée en 1977, cette émission, pour le moins mythique, a accueilli de nombreuses figures du football, dont Jean-Michel Larqué (78 ans). L’ancien consultant et présentateur de l’émission a d’ailleurs réagi à cette annonce, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC hier. « Téléfoot, ça fait partie de ma vie. J’assiste à une lente agonie, et assister à une lente agonie ça n’est jamais joyeux, on attend le dernier râle et il va venir très bientôt. On ne met plus en valeur ce football », indique-t-il. Selon lui, la chaîne de télévision a fait un choix regrettable. Un arrêt trop brutal.

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« TF1 a choisi de tourner le dos à ses meilleures audiences. Quand je travaillais à TF1, les vingt meilleures audiences de l’année étaient vingt matchs de football. On a tourné le dos à ça, on a lâché les droits qu’on avait pour acheter du rugby qui est plus porteur… On ne met plus en valeur ce football. Alors peut-être que le football ne le mérite pas non plus, mais je crois que c’est un choix éditorial catastrophique de la part de la chaîne qui perd régulièrement des parts d’audience de manière générale ». Avant de conclure avec une véritable nostalgie. « À l’époque, les documentaires du regretté Didier Roustan étaient de vrais chefs-d’œuvre. Quand il allait faire le portrait de Luis Fernandez déguisé en tigre… Il faisait des choses absolument magnifiques. On était sur tous les terrains. C’est un choix. Téléfoot se meurt, vive Téléfoot ». Il va falloir sortir les paquets de mouchoirs pour l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne, mais aussi pour bon nombre de passionnés…