OM : Pierre-Emerick Aubameyang devrait être écarté contre Le Havre

L’Olympique de Marseille traverse une zone de turbulences majeures à l’aube d’une fin de saison déjà compromise. Suite à une déroute humiliante sur la pelouse de Nantes, l’ambiance a basculé au chaos lors de la mise au vert à la Commanderie. Comme nous vous l’évoquions en exclusivité plus tôt ce vendredi, plusieurs joueurs auraient organisé une fête aux allures de "colonie de vacances", un comportement jugé inacceptable par la direction alors que le club risque de ne disputer aucune compétition européenne l’an prochain.

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En réponse, Pierre-Emerick Aubameyang, titulaire lors du dernier match, devrait être écarté du groupe pour la réception du Havre selon les informations de RMC Sport. Stéphane Richard et Alban Juster se sont rendus au centre d’entraînement à la mi-journée pour recadrer l’effectif et signifier les sanctions. La fin de saison de l’OM est définitivement chaotique.