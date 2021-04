Bayern Munich : Hansi Flick appelle tout le monde au calme

En ballottage défavorable en quart de finale de Ligue des Champions (défaite 2-3 à l'aller), et auteur d'un nul laborieux contre l'Union Berlin samedi avec une équipe très remaniée, le Bayern a vécu des derniers jours compliqués. Si la qualification en C1 est encore possible, des tensions sont apparues en interne entre Hansi Flick et Hasan Salihamidzic, le directeur sportif. Le contexte est délicat, d'autant que pas mal de joueurs sont incertains pour le retour au Parc des Princes mardi prochain (à suivre en live commenté sur FM). Pour cela, après le match de Bundesliga, Flick a appelé tout le monde à garder son calme.

« Nous devons rassembler nos forces. Nous devons vraiment faire en sorte de nous calmer. Nous n'avons pas la possibilité de beaucoup nous entraîner, il est donc très important pour les joueurs de bien récupérer et de se vider la tête. Cela aurait été mieux si nous avions gagné ce match, mais maintenant, nous devons nous concentrer sur la Ligue des champions. Nous allons essayer de marquer deux buts de plus qu'eux. Je sens que les joueurs sont impatients de jouer ce match », a admis l'entraîneur des Bavarois en conférence de presse.