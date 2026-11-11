« Je lui souhaite bonne chance » : la réaction de Zidane à la candidature de Teddy Riner

Alors que la candidature de Teddy Riner à la présidence de la République a fait réagir ces derniers jours, plusieurs joueurs de l’équipe de France ont été interrogés sur le sujet lors du rassemblement des Bleus. Après les prises de parole d’Ibrahima Konaté et de Pablo Pagis, c’est au tour de Zinedine Zidane d’être questionné sur le sujet. Présent en conférence de presse ce mercredi soir, à la veille du choc face à l’Italie en Ligue des Nations, le sélectionneur français a livré une réponse particulièrement brève.

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« Mon avis sur la candidature de Teddy Riner aux présidentielles ? Non, je ne vais pas commenter ça, je lui souhaite juste bonne chance pour ce qu’il veut entreprendre, c’est la seule chose que je veux lui dire », a simplement déclaré Zinedine Zidane. Sans s’attarder sur la candidature du judoka français, le technicien a ainsi préféré rester en retrait et lui adresser ses encouragements.