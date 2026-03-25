Kylian Mbappé a demandé au Real d’être suivi par le médecin du Maroc

Entre Kylian Mbappé et le staff médical du Real Madrid, la confiance est complètement rompue depuis l’histoire de son IRM au mauvais genou. Alors que la douleur persistait lors des barrages de Ligue des Champions, le Français est parti à Paris pour consulter Bertrand Sonnery-Cottet, le 2 mars dernier, où un bon diagnostic a été posé cette fois.

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D’après L’Equipe, l’attaquant a alors demandé personnellement à Florentino Pérez de ne plus être suivi par les médecins du club, dans lesquels il n’accorde plus aucune confiance, mais par Christophe Baudot. C’est avec lui qu’il a établi un protocole de soins pour son genou. Mbappé a connu Baudot pendant longtemps au PSG, jusqu’à son départ du club en 2023. Il est alors devenu le médecin de l’équipe nationale du Maroc. C’est notamment lui qui a supervisé la récupération d’Achraf Hakimi après sa blessure à la cheville face au Bayern Munich.