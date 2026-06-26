Équipe de France : la réponse fracassante d’Ousmane Dembélé

La Norvège a quelque peu gâché la saveur du choc face à l’équipe de France pour la première place du groupe I. Opposés à une équipe scandinave largement remaniée, les Bleus n’ont pas changé leurs plans. Entrés dans le match pied au plancher avec une barre transversale trouvée par Kylian Mbappé au bout de 23 secondes de jeu, les joueurs de Didier Deschamps ont agréablement surpris en proposant un football intense et spectaculaire. Le moment parfait choisi par Ousmane Dembélé pour répondre à ses détracteurs.

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Assassiné par les médias après le match d’ouverture contre le Sénégal (3-1), le numéro 10 du Paris Saint-Germain s’était réveillé face à l’Irak en marquant un but et en délivrant une passe décisive. Critiqué pour n’avoir jamais su se montrer étincelant et surtout décisif en Coupe du Monde lors des éditions 2018 et 2022, « Dembouz » semble s’être enfin réveillé. Et ça a fait mal. Positionné sur l’aile droite, il a profité des largesses de la défense norvégienne pour s’offrir un magnifique triplé. Une frappe du droit, deux du gauche et le pauvre Bjorkan resté au vestiaire à la mi-temps, sans doute pour récupérer des crochets dévastateurs du Français.

Dembélé rejoint Mbappé et Fontaine

Élu homme du match par notre rédaction, Dembélé est déjà assuré de réaliser la meilleure Coupe du Monde de sa carrière. Il a rejoint Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs du tournoi (4 réalisations) et est devenu le troisième Français à signer un triplé dans un Mondial après Mbappé et Just Fontaine. À l’heure où la France attend maintenant de savoir qui sera son adversaire en seizièmes de finale, le débat sur la nécessité de reléguer Dembélé sur le banc est définitivement clos.

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Aujourd’hui, le Parisien peut même prétendre au statut de meilleur buteur du tournoi si tout se passe bien pour lui et les Bleus. Mais à l’issue du match, l’ailier a fait comme d’habitude. Il n’a pas parlé de son cas. « On reste concentré, c’était un match important pour terminer du groupe, on veut gagner tous les matches. Ce qui va venir ça va être encore plus important », a-t-il confié au micro de M6, avant d’évoquer brièvement son entente avec ses partenaires offensifs. « C’est important, après, il faut de la communication. Il y a des joueurs de qualité sur le terrain et sur banc. Avec la communication, c’est beaucoup mieux. » Rendez-vous le 30 juin prochain !