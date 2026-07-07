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Coupe du Monde 2026 : le classement des passeurs

Par Matthieu Margueritte
Olise avec l'équipe de France @Maxppp

Les deux derniers huitièmes de finale du jour n’ont pas changé la donne. Lionel Messi est certes devenu le meilleur passeur de l’histoire des Coupes du Monde, mais l’Argentin est encore loin dans cette édition 2026.

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Le classement des passeurs
#1 Flag France Michael Olise 5 #2 Flag Brésil Bruno Guimarães 4 #3 Flag Maroc Brahim Díaz 4 #4 Flag Mexique Roberto Alvarado 3 #5 Flag Norvège Andreas Schjelderup 3 Voir le classement complet

Leader du classement des meilleurs passeurs de cette Coupe du Monde 2026, avec 5 offrandes, Michael Olise reste sur son trône en attendant les deux derniers huitièmes de finale. Le Français devance toujours le Marocain Brahim Diaz et le Brésilien Bruno Guimarães (4 passes), même si ce dernier ne remontera plus au classement, le Brésil étant éliminé.

Pub. le - MAJ le
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