Coupe du Monde 2026 : le classement des passeurs

Les deux derniers huitièmes de finale du jour n’ont pas changé la donne. Lionel Messi est certes devenu le meilleur passeur de l’histoire des Coupes du Monde, mais l’Argentin est encore loin dans cette édition 2026.

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Leader du classement des meilleurs passeurs de cette Coupe du Monde 2026, avec 5 offrandes, Michael Olise reste sur son trône en attendant les deux derniers huitièmes de finale. Le Français devance toujours le Marocain Brahim Diaz et le Brésilien Bruno Guimarães (4 passes), même si ce dernier ne remontera plus au classement, le Brésil étant éliminé.