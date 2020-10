Boavista : Adil Rami se régale au Portugal

À la suite d’expériences peu concluantes depuis son départ de l’Olympique de Marseille il y a un peu plus d’un an, Adil Rami semble enfin avoir trouvé son bonheur au Portugal. En effet, après avoir passé six mois décevants à Fenerbahce avant six autres mois à Sochi en Russie, le défenseur de 34 ans a décidé de s’engager en faveur de Boavista pour les deux prochaines saisons.

S’il déclarait avoir perdu ce sentiment d’amour du football depuis ce départ de l’OM, l’ancien joueur du Milan, de Séville ou encore de Valence, admet lors d'une interview accordée au Figaro avoir retrouvé dans son nouveau club tout ce qui lui manquait. «Ici, je me régale, on me respecte et je me relève après deux années difficiles. J’ai fait ça aussi pour mes enfants pour qu’ils comprennent que papa joue au foot. Grâce à Boavista, je suis heureux et j’ai encore envie de jouer. Je retrouve mon caractère de leader».