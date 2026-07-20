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Coupe du Monde

L’Amérique du Sud milite pour une Coupe du Monde à 64 équipes !

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Alejandro Dominguez @Maxppp

À peine la Coupe du monde 2026 refermée, le président de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a relancé sur X son projet ambitieux : faire passer le Mondial 2030 de 48 à 64 pays participants. Pour le dirigeant sud-américain, cette extension représente une opportunité unique de commémorer le centenaire de la compétition née en Uruguay en 1930, tout en permettant à l’Amérique du Sud d’accueillir davantage de rencontres, alors que l’édition 2030 doit se dérouler en Espagne, au Portugal et au Maroc.

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Cette proposition de l’instance sud-américaine, déjà soumise à la FIFA en avril 2025 sans réponse définitive, risque pourtant de faire grincer des dents. Le passage à 48 sélections avait déjà suscité de vives critiques de la part de nombreux observateurs, qui y voyaient une baisse de la qualité du jeu et un calendrier surchargé pour les organismes. Pousser le curseur à 64 équipes pourrait accentuer la fracture entre les instances économiques et les puristes du football, inquiets de voir la compétition reine perdre encore de sa rareté et de son prestige.

Pub. le - MAJ le
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