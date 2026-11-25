L’appel d’offres mis en place par la LFP pour la diffusion prochaine du championnat de France ne plaît pas à tout le monde. Selon les informations de RMC Sport, Amazon, qui retransmettait la compétition entre 2021 et 2024, s’est plaint auprès de la Ligue du seul lot sur lequel enchérir pour acquérir les droits. Prime Video espérait pouvoir concourir pour un seul match à diffuser par journée.

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Pour éviter un découpage de son championnat et aux consommateurs de devoir multiplier les abonnements pour regarder l’intégralité de la L1, la LFP a fait le choix de tout commercialiser en un seul et même bloc. Cela n’exclut pas des accords de sous-licence pour le diffuseur qui remportera l’appel d’offres. La plateforme de Jeff Bezos ne serait plus vraiment intéressée, au point de s’en émouvoir.