Ligue 1 : Rennes s’impose face au Mans au terme d’un match fou

On dit souvent que la frontière entre la Ligue 2 et la Ligue 1 se mesure à la qualité technique et l’efficacité de l’adversaire. En 30 minutes, les Manceaux en avaient fait l’amère expérience ce dimanche face à Rennes (3-2), même si Patrick Videira retiendra sans doute le caractère et l’unité sans faille qui a encore une fois caractérisé ses joueurs, revenus malgré un retard de deux buts. La gâchette Estéban Lepaul avait lancé les hostilités d’un merveilleux enchaînement après avoir été laissé seul à l’entrée de la surface de Kocik (5e, 1-0).

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Louis Mafouta avait eu une balle d’égalisation sauvée par Quentin Merlin et les Manceaux étaient sanctionnés juste derrière. Seul aux 20 mètres après un décalage d’Issa Soumaré, Valentin Rongier déclenchait une frappe peu puissante mais suffisamment bien placée pour tromper Kocik (26e, 2-0). Une période de doute ? Pas vraiment. Ces Manceaux avaient déjà montré la saison dernière qu’ils pouvaient s’appuyer sur un état d’esprit et des valeurs fortes. Ils le prouvaient encore aujourd’hui. Quelques secondes plus tard, Lucas Calodat déposait Frankowski et trouvait Louis Mafouta seul au point de penalty. Nicolas Lemaitre, titulaire en l’absence du blessé Brice Samba, était battu (30e, 1-2).

Djibril Sidibé voit rouge sur son premier ballon

Les Manceaux revenaient des vestiaires dans la continuité de leur bonne fin de première période, et ce temps fort était récompensé par un penalty obtenu suite à une main de Frankowski sur un corner. Louis Mafouta le transformait pour prendre la tête du classement des buteurs de L1 avec Florian Thauvin (3 buts), et égaliser (54e, 2-2). Si la vitesse d’Al-Tamari donnait des sueurs froides à la défense sarthoise, Kocik était jusqu’ici impérial sur sa ligne. Le tournant de cette seconde période allait finalement intervenir à peine trente secondes après l’entrée en jeu de Djibril Sidibé. Le champion du monde 2018 se rendait coupable d’un geste non maîtrisé sur la cheville d’Estéban Lepaul, et était expulsé sur son premier ballon (68e).

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Lemaitre réalisait un arrêt décisif sur un contre manceau, tandis que les Sarthois perdaient leur gardien Nicolas Kocik, touché après un choc avec Nordin. Blas touchait le poteau (86e), puis la barre (88e), mais la domination rennaise allait finalement se concrétiser par un penalty. Boissé touchait le ballon de la main et Lepaul s’offrait un doublé pour revenir à hauteur de Mafouta et Thauvin en tête du classement des buteurs (90+6e, 3-2). Dans les toutes dernières secondes, les Manceaux pensaient obtenir un penalty après une faute de Mayenda, mais il était finalement annulé en raison d’un hors-jeu (90+9e). Fin de match cruelle pour le promu qui pourra néanmoins s’appuyer sur plusieurs motifs de satisfaction pour la suite de la saison. Rennes décroche son premier succès de la saison et grimpe provisoirement à la 4e place.